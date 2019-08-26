Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
أشاد إعلاميون سعوديون، بمستور فريق النصر خلال الفترة السابقة، عقب تحقيقه لقب الدوري السعودي الموسم المضاي ونتائجه الايجابية في دوري ابطال اسيا، قبل انطلاق مواجهة اليوم أمام السد القطري.
وقال الإعلامي بندر الرشود، أن النصر قطع مشوارًا جيدًا جدًا في بطولة دوري أبطال آسيا، مبديًا تمنياته بالتوفيق للعالمي في البطولة.
ويلتقي النصر مع السد القطري على ملعب الملك فهد الدولي، مساء اليوم، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة العودة في 16 سبتمبر المقبل.
وأوضح الرشود، خلال تصريحات لإذاعة يو إف إم، أن البطولة الآسيوية تعتمد على العناصر المحلية، ولكن النصر يعاني من غياب العنصر المحلي، مضيفًا أن غياب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، عن المباراة، بداعي الإصابة، سيصبح بمثابة ضربة قوية للعالمي.
ونوه الرشود بأن الجماهير سلاح النصر، ودعم الجمهور أو تخليه عن الفريق، سينعكس على معنويات اللاعبين.
وفي هذا السياق، قال الإعلامي هيثم باماقوس، إن السد نتائجه سلبية أمام الأندية السعودية عبر التاريخ، ولكن العامل السيء للنصر قد يكون في غياب حمد الله.
وأشاد باماقوس بتصريحات النصر التي لم يكن مبالغًا فيها، بعكس فريق مثل الأهلي، الذي بالغ في تصريحات أثرت سلبًا عليه، قبل أن يخرج مبكرًا من البطولة الآسيوية، بعد الخسارة أمام الهلال في دور الـ16.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إعلاميون سعوديون ينتقدون السد القطري ويؤكدون فوز النصر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.