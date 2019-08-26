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جنش يحصل على موافقة الزمالك لاستكمال علاجه فى ألمانيا...

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جدة - عمرو شويل وافق نادى الزمالك على استكمال محمود جنش حارس الفريق برنامجه التأهيلى خلال الفترة القادمة فى ألمانيا، وذلك من أجل العودة إلى الفريق بأفضل صورة.

 

وسينهى جنش إجراءات سفره إلى ألمانيا خلال الفترة القادمة تمهيداً لاستكمال البرنامج التأهيلى الذى بدأه فى الفترة الماضية بالقاهرة فى جيمانزيوم النادى الأبيض.

وتعرض جنش لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر وأجرى جراحة فى ألمانيا ثم عاد وخضع لجزء تأهيلى بالقاهرة وحصل على موافقة النادى الأبيض للسفر خلال الفترة القادمة لاستكمال ذلك البرنامج.

 

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ونشر «جنش» حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، فيديو له بالجيم أثناء تأديته تدريبات التأهيل البدنية ،  وذلك بعد إصابته بقطع في وتر إكيليس مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

 

وكان جنش قد أجرى جراحة في قدمه بألمانيا قبل عدة أيام وعاد بعدها للقاهرة لمواصلة المرحلة التأهيلية.

 

جدير بالذكر أن بعد إصابة جنش أبرم نادي الزمالك 3 صفقات لتدعيم حراسة المرمى حيث استطاع الحصول على خدمات محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي من سموحة والإسماعيلي وبتروجت على الترتيب.

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