جنش يحصل على موافقة الزمالك لاستكمال علاجه فى ألمانيا...

ونشر «جنش» حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، فيديو له بالجيم أثناء تأديته تدريبات التأهيل البدنية ، وذلك بعد إصابته بقطع في وتر إكيليس مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وكان جنش قد أجرى جراحة في قدمه بألمانيا قبل عدة أيام وعاد بعدها للقاهرة لمواصلة المرحلة التأهيلية.

جدير بالذكر أن بعد إصابة جنش أبرم نادي الزمالك 3 صفقات لتدعيم حراسة المرمى حيث استطاع الحصول على خدمات محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي من سموحة والإسماعيلي وبتروجت على الترتيب.