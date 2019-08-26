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شكرا لقرائتكم جنش يحصل على موافقة الزمالك لاستكمال علاجه فى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسينهى جنش إجراءات سفره إلى ألمانيا خلال الفترة القادمة تمهيداً لاستكمال البرنامج التأهيلى الذى بدأه فى الفترة الماضية بالقاهرة فى جيمانزيوم النادى الأبيض.
وتعرض جنش لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر وأجرى جراحة فى ألمانيا ثم عاد وخضع لجزء تأهيلى بالقاهرة وحصل على موافقة النادى الأبيض للسفر خلال الفترة القادمة لاستكمال ذلك البرنامج.
وكان جنش قد أجرى جراحة في قدمه بألمانيا قبل عدة أيام وعاد بعدها للقاهرة لمواصلة المرحلة التأهيلية.
جدير بالذكر أن بعد إصابة جنش أبرم نادي الزمالك 3 صفقات لتدعيم حراسة المرمى حيث استطاع الحصول على خدمات محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي من سموحة والإسماعيلي وبتروجت على الترتيب.
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