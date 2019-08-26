خالد قمر وأحمد رفعت يقودان هجوم الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي...

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جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى والإسبانى خوان مارتينيز المدير الفنى للعربى الكويتى على تشكيلة فريقهما التى ستخوض المباراة التى ستقام بينهما بعد قليل فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية. وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى مكون من كل من:-

حراسة المرمى عماد السيد الدفاع: محمد أنور ومحمود رزق ومحمود شعبان والسيد سالم. الوسط: نور السيد وكريم الديب وأحمد نبيل مانجا ورزاق سيسيه الهجوم : خالد قمر وأحمد رفعت Advertisements الاحتياطى: الزنفلى ومروان النجار وأيمن غباشى ومحمد جدو وأسامة العزب وصبرى رحيل وحجى فيما ضمت تشكيلة العربى الكويتى كلا من :-

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور خط الدفاع: محمد فريح وأحمد إبراهيم ومحمد البذالى وعيسى وليد. خط الوسط: الإسبانى توريس والليبى السنوسى الهادى، والبوركينى حامد إسماعيل. خط الهجوم: مشارى الكندرى، وحسين الموسوى، والسورى يوسف قلفا. على مقاعد البدلاء: فيصل عجب وبدر طارق وأحمد رحيل وجمعة عبود وعلى خلف.

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