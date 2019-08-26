شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسلم الزمالك والمقاصة دعوات مواجهة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى اتحاد الكرة، من تسليم ناديى الزمالك والمقاصة الدعوات الخاصة بهما، قبل المباراة التى تجمع الفريقين فى كأس مصر المقرر لها مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.

وسمح اتحاد الكرة بحضور 150 فردا فى مباراة الزمالك والمقاصة فى دور الـ8 بكأس مصر، وحدد اتحاد الكرة عدد 75 فردا للزمالك ومثلهم للمقاصة، كما كان الحال فى مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى دور الـ16 بالبطولة والتى انتهت بفوز بيراميدز 1-0.

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد كأس مصر الجديدة، وتقام مباريات دور الـ8 يوم 28 ديسمبر الجارى، قبل أن تقام مباريات قبل النهائى يوم 1 ديسمبر، على أن تقام المباراة النهائية أحد يومى 5 أو 6 من نفس الشهر.