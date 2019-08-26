اتحاد الكرة يسلم الزمالك والمقاصة دعوات مواجهة الكأس...

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وسمح اتحاد الكرة بحضور 150 فردا فى مباراة الزمالك والمقاصة فى دور الـ8 بكأس مصر، وحدد اتحاد الكرة عدد 75 فردا للزمالك ومثلهم للمقاصة، كما كان الحال فى مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى دور الـ16 بالبطولة والتى انتهت بفوز بيراميدز 1-0.
وأعلن اتحاد الكرة مواعيد كأس مصر الجديدة، وتقام مباريات دور الـ8 يوم 28 ديسمبر الجارى، قبل أن تقام مباريات قبل النهائى يوم 1 ديسمبر، على أن تقام المباراة النهائية أحد يومى 5 أو 6 من نفس الشهر.
وقال أسامة إسماعيل، إن اتحاد الكرة لم يقرر تأجيل المباراة، مؤكداً إقامتها في موعدها بعد غد الأربعاء في ربع نهائي كأس مصر، ولم يحدث تعديل في ذلك مطلقا حتى الآن.
كانت الساعات الماضية قد شهدت عددا من الأنباء حول تأجيل اللقاء إلى يوم الجمعة القادم وهو ما نفاه أسامة إسماعيل حيث أكد إن المباراة ستقام فى موعدها ولم يحدث أي تأجيل.
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