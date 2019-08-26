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شكرا لقرائتكم وليد أزارو يعود إلى القاهرة بعد انتهاء الأجازة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ازارو يقترب من البقاء فى الأهليوعلى الأرجح بات أزارو قريبا من الاستمرار فى الأهلى وعدم الرحيل فى الميركاتو الصيفي الجاري -كما كانت تُخطط إدارة الأهلى- وذلك بسبب عدم تلقى المهاجم المغربي أي عروض رسمية، فى الوقت الذي يجد الأهلى صعوبة فى توفير بديل له لضيق الوقت.
فيما يزال مصير المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، غامضا رغم اتخاذ مسئولو القلعة الحمراء، قرارا برحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وبعدما اشترط المغربي وليد أزارو مقابل موافقته على مقترح النادي الأهلى بخروجه معاراً لمدة موسم، الحصول على نفس راتبه الحالى مع الفريق الأحمر فى أياً من الأندية التي ترغب فى استعارته، وهو ما يهدد رحيله.
وتحفظ وليد أزارو على شرط الأهلى لإعارته وهو تمديد عقده الذي ينتهي بعد موسمين لمدة موسم أخر، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة له حالياً.
واتخذت إدارة الأهلى قراراً برحيل وليد أزارو لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، إلا أن المهاجم المغربي لم يتلقى أي عرض رسمي حتى هذه اللحظة، فى الوقت الذي لم تستقر إدارة الأهلى على هوية بديلة، الأمر الذي قد يغلق ملف رحيله حالياً وتأجيل تلك الخطوة لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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