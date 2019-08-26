شكرا لقرائتكم أمير توفيق يطير إلى ألمانيا بحثا عن مدرب الأهلي الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيعقد أمير توفيق جلسة في ألمانيا مع أحد المدربين تمهيدا لقيادته الفريق في الموسم المقبل.
كانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة طه إسماعيل قد قامت بدراسة عدة سير ذاتية خلال الفترة الماضية حتي تم تقليص العدد إلى 3 مدربين للمفاضلة بينهم فى الجوانب والمعايير التى وضعتها اللجنة فى اختيار مدرب الفريق الجديد.
ويستقر رئيس الأهلى محمود الخطيب، حتى هذه اللحظة فى اسناد المسئولية لمدرب الماني خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، فى الوقت الذي معروض لدى النادي حالياً مدرب كبير يتحدث اللغة البرتغالية.
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