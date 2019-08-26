شكرا لقرائتكم أمير توفيق يطير إلى ألمانيا بحثا عن مدرب الأهلي الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إلي ألمانيا صباح اليوم الاثنين، للتفاوض مع مدرب فريق الكرة الجديد الذي سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

وسيعقد أمير توفيق جلسة في ألمانيا مع أحد المدربين تمهيدا لقيادته الفريق في الموسم المقبل.

كانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة طه إسماعيل قد قامت بدراسة عدة سير ذاتية خلال الفترة الماضية حتي تم تقليص العدد إلى 3 مدربين للمفاضلة بينهم فى الجوانب والمعايير التى وضعتها اللجنة فى اختيار مدرب الفريق الجديد.

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