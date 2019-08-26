شكرا لقرائتكم "أنت اللى ضيعت الدوري وأعدل عقدى" .. تكشف كواليس جلسة جنش ورئيس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واجه محمود جنش حارس الزمالك رئيس النادى مرتضى منصور، أثناء تواجد الحارس فى النادى لخوض برنامجه التأهيلى.

وتطرق جنش فى المقابلة إلى الحديث عن ما تداوله البعض عقب مؤتمر مرتضى منصور الأخير بأنه انتقد جنش بسبب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التى أقيمت فى مصر.

وقال جنش فى تصريحات خاصة :"رئيس الزمالك يحبنى من قلبه وأنا عارف ده كويس وقالى إنت أفضل حارس فى مصر ومنتظرين عودتك للفريق بعد العلاج وإنت وش السعد عليا بسبب ما قدمته للفريق وكنت سببا فى التتويج بعدد من البطولات".

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وأكد جنش إن مرتضى منصور داعبه قائلا:"ولكن خسرتنى الدورى الأخير لولا إصابتك كنا فزنا بالدورى ولا تستمع لمحرفى الكلام وركز فى التأهيل حتى تعود للفريق سريعا".

وأكد جنش حصوله على وعد من رئيس النادى بتعديل عقده خلال الأيام المقبلة ويشكره على ذلك والدعم الذى يقدم له فى الفترة الماضية بعد إجراءه جراحة فى ألمانيا.