شكرا لقرائتكم الوداد المغربي يكشف حقيقة مفاوضات أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، حقيقة اقتراب وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، من الانضمام لصفوف بطل دوري أبطال أفريقيا موسم 2017 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سعيد الناصيري في تصريحات لقناة "شوف تيفي" المغربية، أنه لا توجد مفاوضات بين الوداد البيضاوي ووليد أزارو، وكل الأخبار التي تحدثت حول هذا الشأن ليس لها أساس من الصحة.

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وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن وليد أزارو دخل دائرة إهتمامات الوداد البيضاوي المغربي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل اقتراب رحيله عن النادي الاهلي بسبب عدم إستعادة مستوياته التهديفية.

وأبدى المغربي وليد أزارو موافقته على مقترح النادي الأهلى بخروجه معاراً لمدة موسم، مشترطاً الحصول على نفس راتبه الحالى مع الفريق الأحمر فى أى من الأندية التى ترغب فى استعارته.

وتحفظ وليد أزارو على شرط الأهلى لإعارته وهو تمديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين لمدة موسم آخر، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة له حالياً.

واتخذت إدارة الأهلى قراراً برحيل وليد أزارو لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، إلا أن المهاجم المغربي لم يتلقى أي عرض رسمي حتى هذه اللحظة، فى الوقت الذى لم تستقر إدارة الأهلى على هوية بديله، الأمر الذى قد يغلق ملف رحيله حالياً وتأجيل تلك الخطوة لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.