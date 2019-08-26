شكرا لقرائتكم عمر الجرايحي لاعب المصري يغادر المستشفى بعد جراحة فى الجمجمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن عمر الجرايحي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، من مغادرة مستشفى المركز الطبي للمقاولون العرب بعد يومين من إجراءه لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في الجمجمة خلال مباراة فريقه أمام فريق المقاولون العرب والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية.

ويتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية حالة اللاعب ، حيث يتواصل اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي ومجدي الشناوي المدير الفني لقطاع الناشئين بشكل دائم مع اللاعب وأسرته.

يذكر أن فريق المصرى سيشارك فى الكونفدرالية الافريقية بالموسم الجديد.

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