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عمر الجرايحي لاعب المصري يغادر المستشفى بعد جراحة فى الجمجمة...

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جدة - عمرو شويل تمكن عمر الجرايحي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، من مغادرة مستشفى المركز الطبي للمقاولون العرب بعد يومين من إجراءه لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في الجمجمة خلال مباراة فريقه أمام فريق المقاولون العرب والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية.

 

ويتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية حالة اللاعب ، حيث يتواصل اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي ومجدي الشناوي المدير الفني لقطاع الناشئين بشكل دائم مع اللاعب وأسرته.

 

يذكر أن فريق المصرى سيشارك فى الكونفدرالية الافريقية بالموسم الجديد.

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فاز فريق المصرى البورسعيدى على كهرباء الاسماعيلية أحد أندية القسم الثاني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق البورسعيدى لإنطلاق مبارياته بالموسم الجديد والتي يستهلها بمواجهة ماليندي بطل زنجبار في المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر المقبل بزنجبار ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي الأول من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

 

 

 

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