شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يمدد عقد شكرى نجيب موسما مقابل الإعارة المجانية للمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تعاقد شكرى نجيب مهاجم الدراويش موسما آخر فى سبيل الموافقة على إعارته للمقاولون العرب. واتفق الطرفان على أن تكون الإعارة مجانية ولن يحصل الإسماعيلى على أى مقابل مادى بعد تمديد عقد اللاعب . وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد . ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز . Advertisements ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب. وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

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