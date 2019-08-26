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شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تنقذ عقد رعاية ملابس المنتخب من الفسخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاجأت الشركة اتحاد الكرة بخطاب رسمى عقب استقالة المجلس السابق، يتضمن طلب تعهد رسمى من جانب اتحاد الكرة بتنفيذ بنود عقد الاتفاق بعد رحيل المجلس السابق، وإلا فسخ العقد.
وعقب تعيين اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تواصل مسئولو الجبلاية مع شركة الملابس وأكدوا لها أحقية عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية فى توقيع عقد نهائى مع الشركة لمدة 4 سنوات حتى كأس العالم 2022 ، مع التعهد بتنفيذ كل بنود العقد ومنها وضع لوحات إعلانية للشركة فى الملاعب أثناء مباريات المنتخب وإنشاء "ستورز" لبيع قميص المنتخب فى الملاعب وغيرها.
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