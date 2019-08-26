شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تنقذ عقد رعاية ملابس المنتخب من الفسخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ملف عقد رعاية ملابس المنتخبات الوطنية مع الشركة الألمانية العالمية، حيث كان المجلس المستقيل قد وقع عقد اتفاق مبدئى مع الشركة قبل الاستقالة الجماعية على خلفية الخروج المبكر للمنتخب من بطولة أمم افريقيا.

وفاجأت الشركة اتحاد الكرة بخطاب رسمى عقب استقالة المجلس السابق، يتضمن طلب تعهد رسمى من جانب اتحاد الكرة بتنفيذ بنود عقد الاتفاق بعد رحيل المجلس السابق، وإلا فسخ العقد.

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وعقب تعيين اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تواصل مسئولو الجبلاية مع شركة الملابس وأكدوا لها أحقية عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية فى توقيع عقد نهائى مع الشركة لمدة 4 سنوات حتى كأس العالم 2022 ، مع التعهد بتنفيذ كل بنود العقد ومنها وضع لوحات إعلانية للشركة فى الملاعب أثناء مباريات المنتخب وإنشاء "ستورز" لبيع قميص المنتخب فى الملاعب وغيرها.