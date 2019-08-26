الارشيف / اخبار الرياضه

اللجنة الخماسية تنقذ عقد رعاية ملابس المنتخب من الفسخ...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تنقذ عقد رعاية ملابس المنتخب من الفسخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ملف عقد رعاية ملابس المنتخبات الوطنية مع الشركة الألمانية العالمية، حيث كان المجلس المستقيل قد وقع عقد اتفاق مبدئى مع الشركة قبل الاستقالة الجماعية على خلفية الخروج المبكر للمنتخب من بطولة أمم افريقيا.

 

15d1af204a.jpg

 

وفاجأت الشركة اتحاد الكرة بخطاب رسمى عقب استقالة المجلس السابق، يتضمن طلب تعهد رسمى من جانب اتحاد الكرة بتنفيذ بنود عقد الاتفاق بعد رحيل المجلس السابق، وإلا فسخ العقد.

Advertisements

 

cc3e813642.jpg

 

وعقب تعيين اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تواصل مسئولو الجبلاية مع شركة الملابس وأكدوا لها أحقية عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية فى توقيع عقد نهائى مع الشركة لمدة 4 سنوات حتى كأس العالم 2022 ، مع التعهد بتنفيذ كل بنود العقد ومنها وضع لوحات إعلانية للشركة فى الملاعب أثناء مباريات المنتخب وإنشاء "ستورز" لبيع قميص المنتخب فى الملاعب وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الخماسية تنقذ عقد رعاية ملابس المنتخب من الفسخ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا