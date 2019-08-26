شكرا لقرائتكم الزمالك يُحدد موعد تعديل عقد طارق حامد بعد رفض رحيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عقد جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، وذلك لتعديل عقده، بعد نهاية مباراة مصر المقاصة، التى ستقام بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وذلك لتركيز الفريق بأفضل صورة فى تلك المباراة الفاصلة فى مشوار الأبيض فى بطولة الكأس، التى يرغب مجلس إدارة النادى فى مواصلة الفريق لسعيه نحو الحفاظ على اللقب الذى توج به فى النسخة الماضية على حساب سموحة.

وفقاً لمصدر مقرب من طارق حامد فإن اللاعب يحق له الحصول على 5 ملايين جنيه من مستحقات الموسم الماضى يرغب فى الحصول عليها بجانب زيادة المقابل المالى الخاص براتبه السنوى عن 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد لتعويض رفض احترافه فى الدورى السعودى بالموسم الجديد والتمسك ببقائه مع الفريق الأبيض.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادى وعد بحسم هذا الملف خاصة إن طارق حامد من اللاعبين الملتزمين بالفريق الأبيض ولم يفتعل أزمات من قبل، لذلك سيتم تقييم المسألة بشكل كامل وحسمها من خلال جلسة معه عقب مباراة مصر المقاصة القادمة نظراً لأهمية التركيز الكامل لجميع اللاعبين فى تلك المباراة.