شكرا لقرائتكم إنبى يطالب على ماهر بتدعيم الفريق بهذه الصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت إدارة إنبى مع على ماهر المدير الفنى للفريق على مواصلة الصفقات الصيفية ببعض التدعيمات وعلى رأسها ضم كريم فؤاد الظهير الأيمن للمنتخب الأولمبى، لتدعيم الجبهة اليمنى ليكون بديلا جيدا فى هذه الجبهة لعلى فوزى الظهير الأيمن للفريق الأساسى، والذى انتهت إجازة الزواج التى حصل عليها مؤخرا ويتم تجهيزه من خلال برنامج تأهيلى مكثف للفترة القادمة.

ودعم النادى البترولى صفوفه بمجموعة من الصفقات حيث تم ضم حميد ماو وأحمد العجوز من بتروجت بجانب ضم الثنائى محمد رزق ومحمود صلاح من بيراميدز واستعارة الثنائى محمد شريف ومحمد أشرف روقة من الأهلى والزمالك على الترتيب.

وتأتى رؤية إنبى بالاتفاق مع على ماهر أن يكون الفريق قوامه من صغار السن مع وجود لبعض الخبرات وهو نجح المدير الفنى لإنبى فى تحقيقه من خلال تجهيز قائمة الموسم الجديد التى تضم عددا كبير من اللاعبين مواليد 99، 97.