شكرا لقرائتكم مصدر: أمير توفيق فى ألمانيا للتوقيع مع مدرب الأهلى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى، أن تواجد أمير توفيق مدير التعاقدات فى المانيا حاليا، يأتى للحصول على توقيع أحد المدربين الألمان، وهو الذى يعد الخيار الأول للإدارة الحمراء ويلقى قبولا لدى محمود الخطيب رئيس النادى.

وعن احتمالية فشل المفاوضات مع المدرب الألمانى أكد المصدر أن هناك خطة بديلة بسفر مدير التعاقدات للتفاوض مع 2 مدربين آخرين، أحدهما إسبانى والآخر يونانى الجنسية، مشددا على أن هذا الأمر لن يحدث إلا فى حالة فشل المفاوضات مع المدرب الألمانى الذى يعد الخيار الأول للإدارة الحمراء.