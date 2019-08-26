شكرا لقرائتكم موقف طاهر محمد طاهر من معسكر المقاولون العرب فى كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصدر بالجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب عن موقف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل من معسكر الفريق المقرر إقامته بكرواتيا غداً الثلاثاء.

وبحسب المصدر فأن طاهر طاهر سيسافر مع المقاولون اليوم إلى معسكر كرواتيا ليبقى مع الفريق 3 أيام ثم يغادر اللاعب إلى معسكر المنتخب الأوليمبى المقرر انطلاقه فى الأول من سبتمبر المقبل.

وضم الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، طاهر طاهر إلى قائمة المنتخب ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.