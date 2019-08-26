شكرا لقرائتكم 200 دعوة مجانية لمساندة سيد البلد أمام العربى الكويتى فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مصيلحي رئيس الإتحاد السكندرى أنه تم توزيع 200 دعوة مجانية على جمهور الإتحاد الذى يستعد لمشاهدة لقاء فريقه أمام العربى الكويتى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية الذى تابع التدريب بالأمس.

وأكد مصيلحي على أن هناك اقبال من المقيمين فى الكويت على مساندة زعيم الثغر سواء من الجماهير التى تنتمى إليه أو من الجماهير المصرية المتواجدة هنا للعمل.

وأضاف رئيس زعيم الثغر أن المباراة صعبة مع نادى يتمتع بشعبية كبيرة ولكن لدى ثقة كاملة على تحقيق لاعبو الاتحاد الفوز اليوم فى ظل حالة الإنسجام التى ظهرت بين اللاعبين القدامى والجدد بعدما نجح طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى إيجاد التوليفة المناسبة .

ومن المقرر أن تعود بعثة الإتحاد غدا الثلاثاء 27 أغسطس عقب أداء مباراة اليوم وتتدرب بدون راحة استعدادا لمباراه الكأس حيث يواجه الإتحاد الفائز من المقاصة والزمالك .