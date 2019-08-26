شكرا لقرائتكم 200 دعوة مجانية لمساندة سيد البلد أمام العربى الكويتى فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصيلحي على أن هناك اقبال من المقيمين فى الكويت على مساندة زعيم الثغر سواء من الجماهير التى تنتمى إليه أو من الجماهير المصرية المتواجدة هنا للعمل.
وأضاف رئيس زعيم الثغر أن المباراة صعبة مع نادى يتمتع بشعبية كبيرة ولكن لدى ثقة كاملة على تحقيق لاعبو الاتحاد الفوز اليوم فى ظل حالة الإنسجام التى ظهرت بين اللاعبين القدامى والجدد بعدما نجح طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى إيجاد التوليفة المناسبة .
ومن المقرر أن تعود بعثة الإتحاد غدا الثلاثاء 27 أغسطس عقب أداء مباراة اليوم وتتدرب بدون راحة استعدادا لمباراه الكأس حيث يواجه الإتحاد الفائز من المقاصة والزمالك .
وسيقود الثنائى الهجومى خالد قمر والإيفوارى رزاق سيسيه ومن خلفهما الوافد الجديد أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك السابق للضغط على دفاعات العربى الكويتى وخطف هدف مبكر يربك حسابات المنافس .
واختتم الاتحاد مرانه بالأمس وسط مساندة من الجماهير المصرية بالكويت الذين طالبوا اللاعبين ومُطالبتهم بتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل مُبكرًا .
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