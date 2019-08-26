تعرف على الجهاز الفني الجديد لفريق الجزيرة لكرة القدم...

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة نادى الجزيرة على تعيين جهاز فنى جديد لفريق كرة القدم، أملا فى الصعود بالمواسم المقبلة، لمراحل متقدمة حيث يلعب حاليا ضمن القسم الرابع.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الجزيرة لكرة القدم كتالي:

كابتن عمرو عادل المدير الفني للفريق.

كابتن محمد علي المدرب العام

كريم وحيد و حسين عبد الحميد مساعدين للمدرب.

صالح الزيني مدرب حراس المرمي.

دكتور محمد عمور طبيب الفريق.

معتز شريف رئيس لجنه الكرة.

من جهته قال محمد علي المدرب العام للجزيرة، إن الجهاز الفنى الجديد سيحاول التأهل للمراحل الأعلي خلال الفترة القادمة، خاصة أن مجلس الإدارة يقدم كل الدعم لتطوير كرة القدم بنادي الجزيرة.

وأضاف محمد علي لاعب بنادي الزمالك السابق أنه يملك خبرات كبيرة جراء عمله مع أفضل المدربين فى النادى الأبيض أمثال ديكاستال وهنري ميشيل وحسام حسن ولديه خبرات كثيرة في التدريب مؤكدا أن وجود عمرو عادل ابن نادي الزمالك فى منصب المدير الفني للفريق بنادي الجزيرة سيكون له تأثير إيجابي على الفريق.

فيما أكد عمرو عادل أن نادي الجزيرة، سيكون له حضور قوي فى دوري القسم الرابع بالموسم الجديد، للصعود تدريجيا للمراحل الأفضل، أملا فى التأهل للدوري الممتاز خلال المواسم المقبلة.