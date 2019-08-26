شكرا لقرائتكم بولتون مهدد بالإبعاد من رابطة الأندية الإنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات نادي بولتون العضو المؤسس برابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، مهدداً بالاستبعاد من الرابطة، وذلك بعد أن فشلت يوم السبت صفقة الاستحواذ التي كانت منتظرة.

وبات النادي، الذي تأسس منذ 145 عاماً، مطالباً بإيجاد مشتر جديد يستحوذ عليه في موعد أقصاه الساعة 6م بتوقيت غرينيتش يوم الثلاثاء، وإلا سيجرى إنهاء عضويته بالرابطة.

وقال بول أبلتون الحارس القضائي على النادي إنه في حالة عدم العثور على مشترٍ للنادي ستتم عملية إلغاء العضوية يوم الأربعاء.

وأضاف: هذا سيؤدي بالتالي إلى تصفية النادي واستبعاده من رابطة الأندية المحترفة وتسريح أكثر من 150 موظفا.

ويتنافس بولتون، وهو واحد من 12 عضوا مؤسسا للرابطة في عام 1888، في الدوري الإنجليزي لأندية الدرجة الثالثة. وكانت آخر مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2011 - 2012 الذي أنهاه في المركز الثامن عشر ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.