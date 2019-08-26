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بيروتي يغيب عن روما لمدة شهرين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين إن المهاجم دييغو بيروتي سيغيب لثمانية أسابيع بعد إصابته في الفخذ خلال التدريب.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عن مباراة قمة أمام لاتسيو يوم الأحد إضافة إلى مواجهات أمام ساسولو وبولونيا واتلانتا وليتشي وكالياري.

وغاب الدولي الأرجنتيني عن أول مباراة لروما في الدوري هذا الموسم في التعادل 3-3 على أرضه أمام ناديه السابق جنوة.

وتسببت الإصابات في غياب بيروتي عن العديد من المباريات الموسم الماضي ولم يشارك سوى في 13 مباراة في الدوري.

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