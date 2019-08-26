كلوب يدرس الابتعاد عن التدريب بعد انتهاء عقده مع ليفربول

يفكر يورجن كلوب ، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الحصول على فترة راحة من القيادة عقب نفاذ عقده الحالي مع ليفربول في 2022، وذكر مدرب ليفربول، في تصريحات لمجلة “كيكر” الألمانية، إنه يدرس فكرة الابتعاد عن التدريب عقب انتهاء عقده مع ليفربول قائلا: “يجب افتراض ذلك”، وكان كلوب قد قاد تدريب ليفربول في أول أكتوبر 2015 بعقد مدته ثلاثة أعوام، وتم تمديده ليستمر حتى صيف 2022.

وتابع يورجن كلوب خلال تصريحاته، “لدى الطاقة المطلوبة لما أعمل فيه الآن، لكن مشكلة واحدة تواجهنى وهى أنني لا أستطيع تقديم القليل”.

واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلاً، “إما أن أقدم كل شىء أو لا أقدم شيئاً.. وإذا رأيت أنني لم أعد أستكمال فعل شئ، سأتوقف لمدة عام.. وبعد ذلك العام يجب اتخاذ القرار”.