إصابة مبابى تثير القلق فى باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن الإصابة التي حدثت للنجم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قوية والتي تعرض لها خلال لقاء تولوز التي انتهت أمس، ضمن لقاءت الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وخرج مبابي من ملعب “حديقة الإمراء”، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر، خلال مباراة تولوز.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، أن كيليان مبابي غادر أرضية ملعب “حديقة الأمراء”، بعد اللقاء على عكازين، في انتظار الكشف الطبية التي سوف يخضع لها، خلال الساعات القليلة القادمة.

والجدير بالذكر أن الفريق الباريسي، حصد فوزاً عريضاً على تولوز، بنتيجة 4 – 0، سجلها شوبو موتينج هدفين، ماتيو جونفاليز مدافع تولوز بالخطأ فى مرماه وماركينيوس في الدقائق 50، 55، 75 و 83 من عمر اللقاء.