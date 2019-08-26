بواتينج يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ

ذكر نادي بايرن ميونخ صباح اليوم الاثنين، أنه تم عودة نجمه جيروم بواتينج إلى تدريبات البافارى عقب تعافيه من المرض، وبات جيروم بواتينج على مقاعد البدلاء في لقاء بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين ضمن الجولة الأولى، بينما أصابه المرض ليجلس علي مقاعد البدلاء في مباراة الجولة الثانية ضد شالكه.

ووفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن جيروم بواتينج عاد إلى تدريبات البافارى صباح اليوم الاثنين، حيث شارك في تدريبات منفرد بينما غاب جميع اللاعبين لحصولهم على الراحة من الكرواتي نيكو كوفاتش.

وكان بايرن ميونخ قد وقع في فخ التعادل في الجولة الأولى ضد هيرتا برلين، ومن ثم انتصر على شالكه بثلاثية نظيفة، ليحصد أربع نقاط في أول جولتين، ثم يبدأ الاستعداد لمواجهة ماينز في الجولة الثالثة المقرر إقامتها 31 أغسطس القادم.