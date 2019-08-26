“مهرجان جريزمان” الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

احتفلت الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم الاثنين، بالفوز العريض الذي حققه برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5 – 2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب “كامب نو”، خلال لقاءت الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وقد فاز الفرنسي أنطوان جريزمان بنصيب الأسد من تعبيرات الصحافة الإسبانية بعدما سجل برصيده التهديفي مع برشلونة بتسجيله “هدفين” في مرمي ريال بيتيس.

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وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، “مهرجان جريزمان” أن النجم الفرنسي يحصل علي مكانه بقلوب جماهير البلوجرانا بتسجيله هدفين.. برشلونة عاد للإنتصارات بتشكيلة شهدت 6 لاعبين من فئة الشباب أبرزهم بيريز وأنسو”.

أما صحيفة “سبورت”، فقالت، “الانفجار.. ثنائية من جريزمان في شباك بيتيس.. بيريز وألبا وفيدال يحرزون.. والنتيجة في نهاية اللقاء خماسية في مرمي الضيوف”.