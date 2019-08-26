إنتر ميلان يستهل مشواره فى الدوري الإيطالي بمواجهة سهلة ضد ليتشي

يبدأ فريق إنتر ميلان مشواره في الموسم الكروي الجديد 2019/2020 بلقاء فريق ليتشي الصاعد حديثا للكالتشيو، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، الاثنين، على ملعب “جوزيبى مياتزا”، في ختام لقاءت الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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ويريد “النيراتزوري” تحقيق بداية قوية في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد، خاصة بعد تعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ويقود إنتر ميلان المدرب الإيطالي أنطونيو كونتى الذي قاد يوفنتوس لبداية سلسلة الفوز المستمر بالدوري الإيطالي في عام 2012.

وتعاقد الإنتر مع العديد من النجوم في الميركاتو الجاري ليضعه الخبراء في صدارة أبرز المرشحين لمواجهة اليوفي على التتويج بلقب الدوري الإيطالي ومنهم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، و المدافع الأوروجويانى المخضرم دييجو جودين.