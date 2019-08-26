التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد السد فى دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب “الملك فهد” الدولي بالعاصمة السعودية “الرياض” في الثامنة إلا ربع مساء الاثنين اللقاء المرتقب التي يجمع بين ناديا النصر السعودي والسد القطري في ذهاب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أسيا.

في حراسة العرين: براد جونز.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله مادو، عمر هوساوي، عبد الرحمن العبيد.

في خط الوسط: عبد الرحمن الدوسري، نور الدين امرابط، عبد الله الخيبري.

في خط الهجوم:فهد الجميعة، جوليانو، فراس البريكان.

فيما تدور الشكوك حول مشاركة المهاجم المغربى عبد الرزاق حمد الله بسبب الإصابة.

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في حين ينتظر أن يدخل تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري مباراة النصر السعودي بتشكيل يشمل كلاً من:

في حراسة المرمي: سعد عبد الله الدوسري.

في خط الدفاع: عبد الكريم حسن، بيدرو ميجيل، طارق سلمان، وو يونج جونج.

في خط الوسط: جابرييل جرنانديز، سالم الهاجري، أكرم عفيف.

في المقدمة: عبد العزيز الإنصاري، بغداد بونجاح، علي أسد الله.