النصر السعودي يواجه السد القطري فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تبدأ في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الاثنين، لقاء من العيار الثقيل بين الفريقين النصر السعودي والسد القطري، على ملعب “الملك فهد الدولي” بالعاصمة “الرياض”، خلال مواجهات الذهاب بالدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويريد النصر السعودي تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عاملي الجمهور والأرض قبل أن يكون ضيفاً ثقيلاً على السد، مساء الاثنين الموافق 16 سبتمبر المقبل، على ستاد “جاسم بن حمد” في المقابل يرغب الأخير لحسم تأهله للدور نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي.

وكان “العالمي” حجز مكانه في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم الحالي على حساب الوحدة الإماراتي، فيما حجز السد مقعده بالفوز على الدحيل بمجموع المباراتين.