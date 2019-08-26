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ميسي يواصل الغياب عن مران برشلونة قبل مواجهة أوساسونا

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استمر الأرجنتيني ليونيل قائد الأسباني، الغياب عن تمرينات البلوجرانا المُقامة حالياً بالمدينة “خوان جامبر” تحضيراً لمباراة أوساسونا بالجولة الثالثة من الليجا.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إن فريق برشلونة يستكمل تدريبات الجماعية صباح اليوم الإثنين، استعداداً للقاء أوساسونا بالجولة الثالثة لليجا السبت القادم، بعد الانتصار الذي حققه البارسا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 بالجولة الثانية من المسابقة أمس،على ملعب “كامب نو”.

وتابعت الصحيفة، إن ميسي يستمر غيابه عن المران ولم يتدرب مع الفريق، بعدما تعرض لانتكاسة جديدة قبل ساعات من مباراة ريال بيتيس التي لعبت أمس، وخروجه من قائمة اللقاء، ويشتكي ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني من إصابة في عضلة السمانة أدت إلى غيابه عن لقائي أتلتيك بلباو وريال بيتيس بالجولة الأولى والثانية من الليجا على التوالي.

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