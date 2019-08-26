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تقارير: باريس سان جيرمان يفقد كيليان مبابي 4 أسابيع

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادى باريس سان جيرمان سيفتقد لمجهودات لاعبه الشاب كيليان مبابي لفترة ليست بالقليلة بسبب الإصابة التي حدثت له خلال مشاركته في لقاء تولوز التى لعبت مساء أمس على ملعب “حديقة الأمراء”، خلال مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي، وكشفت صحيفة “لوباريزيان” أنالجم الفرسي سيفتقد الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 – 4 أسابيع بسبب الإصابة.


وقد أصيب كيليان مبابى نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان في العضلة الخلفية اليسرى، وهى الإصابة التي جعلت توماس توخيل المدير الفني للفريق اجبر علي استبداله خلال المباراة التي انتهت بانتصار فريق العاصمة الفرنسية بنتيجة 4 – 0، وجاء باريس سان جيرمان في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط.
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