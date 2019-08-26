راكيتيتش يقترب من الرحيل عن برشلونة

وفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن فالفيردي مدرب برشلونة استبعد إيفان راكيتيتش من التشكيل الأساسي للبارسا ضد أتلتيك بلباو، ثم اللجوء له في آخر 44 دقيقة من المباراة، كما خرج من حسابات مدربه ضد ريال بيتيس أمس الأحد، وهو ما يلمح لإمكانية مغادرته عن “كامب نو” قبل انتهاء باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت الصحيفة أن استبعاد إيفان راكيتيتش من التشكيل الأساسي ضد بلباو وعدم الدفع به أمام ريال بيتيس يثير التكهنات حول مستقبله مع برشلونة، على الرغم من أنه كان عنصراً مهماً فى تشكيل البلوجرانا.

وقد يغادر إيفان راكيتيتش عن برشلونة من خلال إدراجه فى صفقة عودة البرازيلى نيمار من باريس سان جيرمان أو بشكل آخر.