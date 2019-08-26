الاتحاد السكندرى يهاجم العربى الكويتى بقمر ورفعت ورزاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى والإسبانى خوان مارتينيز المدير الفنى للعربى الكويتى تشكيلة فريقهما التى ستخوض المباراة التى ستقام بينهما بعد قليل فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية . وضمت تشكيلة الاتحاد السكندرى كلاً من: وضمت تشكيلة الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى عماد السيد.. الدفاع: محمد أنور ومحمود رزق ومحمود شعبان والسيد سالم. الوسط: نور السيد وكريم الديب وأحمد نبيل مانجا ورزاق سيسيه الهجوم: خالد قمر وأحمد رفعت Advertisements الاحتياطى: الزنفلي ومروان النجار وأيمن غباشي ومحمد جدو وأسامة العزب وصبري رحيل وحجي. بينما ضمت تشكيلة العربى الكويتى كلاً من : بينما ضمت تشكيلة العربى الكويتى كلاً من : حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور خط الدفاع: محمد فريح وأحمد إبراهيم ومحمد البذالي وعيسى وليد. خط الوسط: الإسباني توريس والليبي السنوسي الهادي ، والبوركيني حامد إسماعيل. خط الهجوم: مشاري الكندري، وحسين الموسوي، والسوري يوسف قلفا. علي مقاعد البدلاء: فيصل عجب وبدر طارق وأحمد رحيل وجمعة عبود وعلي خلف.

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