شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعاقد مع "عضل" الأهلى و"حجاج" إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لجنة التعاقدات بنادى الترسانة فى التعاقد مع محمد حسين عضل مدافع الأهلى السابق وبركات حجاج مدافع إنبى مواليد 97 فى صفقتين لتدعيم الجانب الدفاعى للشواكيش قبل غلق باب القيد الصيفى .

ويسعى الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب إلى بناء فريق قوى للشواكيش قادر على المنافسة على الصعود للأضواء من جديد خاصة أن المجموعة الثانية ستشهد صراعًا قويًا بين أكثر من نادى على رأسهم سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس وكوكاكولا بالإضافة للثلاثى الهابط الداخلية وبتروجت والنجوم فى حالة تأكد هبوطهم للقسم الثانى .

وقد أنهى مسئولو الترسانة إجراءات ضم الثنائى بشكل رسمى لضمهم لقائمة الفريق الثانية بسجلات اتحاد الكرة، بعدما خاض اللاعبين فترة معسكر الفريق المقامة حاليًا ببرج العرب .