شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يحصل على موافقة الزمالك لاستكمال التأهيل فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمود جنش، حارس الزمالك، على موافقة إدارة النادى الأبيض على استكمال برنامجه التأهيلى خلال الفترة القادمة فى ألمانيا، من أجل العودة إلى الفريق بأفضل صورة.

ومن المقرر أن ينهى جنش إجراءات سفره إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة تمهيداً لاستكمال البرنامج التأهيلى الذى بدأه فى الفترة الماضية بالقاهرة فى جيمانزيوم النادى الأبيض.

وكان جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، وأجرى جراحة فى ألمانيا ثم عاد وخضع لجزء تأهيلى بالقاهرة وحصل على موافقة النادى الأبيض للسفر خلال الفترة المقبلة لاستكمال ذلك البرنامج.