وليد أزارو يعود من المغرب غدًا للانتظام فى تدريبات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلى للقاهرة قادمًا من المغرب، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها لمدة 3 أيام، عقب استبعاده من مواجهة "اطلع برة" بطل جنوب السودان فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 9/0.
ويقترب وليد أزارو من الاستمرار فى الأهلى وعدم الرحيل فى الميركاتو الصيفي الجاري -كما كانت تُخطط إدارة الأهلى-، وذلك بسبب عدم تلقى المهاجم المغربي أي عروض رسمية، فى الوقت الذي يجد الأهلى صعوبة فى توفير بديل له لضيق الوقت.
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