شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اللجنة الخماسية تنقذ عقد رعاية ملابس المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، ملف عقد رعاية ملابس المنتخبات الوطنية مع الشركة الألمانية العالمية، حيث كان المجلس المستقيل قد وقع عقد اتفاق مبدئى مع الشركة قبل الاستقالة الجماعية على خلفية الخروج المبكر للمنتخب من بطولة أمم أفريقيا.

وفاجأت الشركة اتحاد الكرة بخطاب رسمى عقب استقالة المجلس السابق، يتضمن طلب تعهد رسمى من جانب اتحاد الكرة بتنفيذ بنود عقد الاتفاق بعد رحيل المجلس السابق، وإلا فسخ العقد.

ونجحت اللجنة الخماسية فى إنقاذ عقد رعاية ملابس المنتخب من الفسخ، لمعرفة التفاصيل كاملة..