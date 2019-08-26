شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: 200 دعوة لجماهير الاتحاد فى لقاء العربى الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، أنه تم توزيع 200 دعوة مجانية على جمهور الاتحاد، الذى يستعد لحضور لقاء فريقه أمام العربى الكويتى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية الذى تابع التدريب بالأمس، موضحاً أن هناك إقبالاً من المقيمين فى الكويت على مؤازرة زعيم الثغر فى مباراة اليوم، سواء من الجماهير التى تنتمى إليه أو من الجماهير المصرية المتواجدة هنا للعمل.

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وأضاف مصيلحى أن المباراة صعبة مع نادٍ يتمتع بشعبية كبيرة، ولكن لدى ثقة كاملة على تحقيق لاعبى الاتحاد الفوز اليوم، فى ظل حالة الانسجام التى ظهرت بين اللاعبين القدامى والجدد بعدما نجح طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى إيجاد التوليفة المناسبة.

ومن المقرر أن تعود بعثة الاتحاد غدا، الثلاثاء، عقب أداء مباراة اليوم وتتدرب بدون راحة استعدادا لمباراه الكأس حيث يواجه الاتحاد الفائز من المقاصة والزمالك.