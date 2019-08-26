شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ"جنش": أنت وش السعد.. وأفضل حارس بمصر وفى انتظار عودتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود جنش، حارس الزمالك، تفاصيل مقابلته لمرتضى منصور رئيس النادى، خلال الفترة الأخيرة، على هامش تواجد الحارس فى النادى لخوض برنامجه التأهيلى، لتشهد تلك المقابلة الحديث عما تداوله البعض عقب مؤتمر مرتضى منصور الأخير بأنه انتقد جنش بسبب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت فى مصر.

وقال جنش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رئيس الزمالك يحبنى من قلبه وأنا عارف ده كويس وقالى أنت أفضل حارس فى مصر ومنتظرين عودتك للفريق بعد العلاج وأنت وش السعد عليا بسبب ما قدمته للفريق وكنت سببًا فى التتويج بعدد من البطولات".

تابع جنش أن مرتضى منصور داعبه قائلا: "ولكن خسرتنى الدورى الأخير لولا إصابتك كنا فزنا بالدورى ولا تستمع لمحرفى الكلام وركز فى التأهيل حتى تعود للفريق سريعًا"، كما كشف جنش عن أنه حصل على وعد من رئيس النادى بتعديل عقده خلال الأيام المقبلة ويشكره على ذلك والدعم الذى يقدم له فى الفترة الماضية بعد إجرائه جراحة فى ألمانيا.