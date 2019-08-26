شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. لماذا يرحب أيمن حفنى بالانضمام للمقاصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما دقت ساعة الرحيل، تلقى حاوى القلعة البيضاء أيمن حفني عدداً من العروض خلال الميركاتو الصيفى الجارى، لخوض تجربة جديدة باحثاً عن فرصة المشاركة والتألق واستعادة مستواه الذى بهت كثيراً بعد إحالة أوراقه إلى دكة بدلاء الفريق الأبيض خلال الموسم الماضى.

مصادر مقربة من أيمن حفنى كشفت أن الحاوى يرحب بالانضمام إلى مصر المقاصة، مفضلاً عرض الفريق الفيومي على غيره من العروض الأخرى، وبات تساؤل لماذا يفضل حفنى مصر المقاصة على غيره من الفرق يطرح نفسه بين عشاق القلعة البيضاء، وفى السطور التالية نوضح سبب ترحيب اللاعب.

ما الموقف الأخير لأيمن حفنى مع الزمالك؟

يعاني أيمن حفنى من التهميش منذ الموسم الماضى داخل القلعة البيضاء، ومؤخراً خرج الحاوى من قائمة الزمالك فى مباراتى ديكاداها الصومالى، حيث لم يشارك فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة، وكذلك غاب عن مباراة العودة التي فاز بها الأبيض بنتيجة 6/0.

ما هو موقف ميتشو من رحيل حفنى؟

حصل أيمن حفنى على موافقة الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما تلقى عرضاً من مصر المقاصة، وينتظر أيمن حفنى موافقة مسئولى نادى الزمالك على رحيله، لاسيما أن "الحاوى" عقد جلسة سريعة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء طالبه خلالها بالموافقة على رحيله على سبيل الإعارة لصفوف المقاصة.

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لماذا يرحب حفنى بالانتقال من المقاصة؟

ويرتبط أيمن حفنى بعلاقة وطيدة مع مسئولى المقاصة منذ أن كان لاعبا بالفريق الفيومى، وتحدث اللاعب مع مسئولى النادى الفيومى عن رغبته فى العودة إلى الفريق من جديد فى ظل طلبه الرحيل من الزمالك، وهو ما رحب به مسئولو النادى الفيومى.

ما العوامل التى تساعد حفنى فى استعادة مستواه مع المقاصة؟

هناك العديد من العوامل التي تدعم تألق أيمن حفني مع مصر المقاصة، أبرزها وجود محمد ابراهيم صانع ألعاب الزمالك السابق فى الفريق الفيومى وهو ما يدعم حظوظ حفنى فى الانسجام السريع والتألق مع تواجده فى تشكيل الفريق الفيومى.

ما هى شروط الزمالك لرحيل حفنى؟

إدارة الزمالك اشترطت تقاضى 2 مليون جنيه بشكل مبدئى للموافقة على إعارة أيمن حفني، حيث يرفض مسئولو الأبيض رحيله بشكل نهائى عن الفريق.