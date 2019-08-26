شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحسن حالته الصحية.. ناشئ المصرى يغادر مستشفى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر عمر الجرايحى، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، مستشفى المركز الطبى للمقاولون العرب بعد يومين من إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في الجمجمة خلال مباراة فريقه أمام فريق المقاولون العرب والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية.

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ويواصل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية متابعته لحالة اللاعب، حيث يتواصل اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادي ومجدي الشناوي المدير الفني لقطاع الناشئين بشكل دائم مع اللاعب وأسرته.

يذكر أن فريق المصرى سيشارك فى الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الجديد.