نشرة سوبر كورة.. مدرب الأهلى فى ألمانيا.. غموض موقف أزارو.. وصلاح بالتشكيل المثالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على إجراء عدد من التعديلات على التشكيلة البيضاء فى مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وذلك عن التشكيلة البيضاء التى خاض بها الفريق مواجهة ديكاداها الأخيرة فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا. مدير كرة النجم الساحلى يجتمع مع الأهلى لحل أزمة كوليبالي يعقد مهدي العجيمي مدير الكرة بناي النجم الساحلي التونسي جلسة خلال الساعات المقبلة مع مسئولو الاهلي من أجل إنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق والذي انتقل مؤخراً للنجم الساحلي. طلب محمد أوناجم، لاعب الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء سرعة توفير شقة خاصة للإقامة بها خلال فترة تواجده بصفوف الفريق الأبيض. شروط أزارو تزيد غموض مصيره داخل الأهلي لا يزال مصير المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، غامضا رغم اتخاذ مسئولو القلعة الحمراء، قرارا برحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري. آخر تطورات ملف معروف يوسف مع الزمالك يجلس مسئولو الزمالك، اليوم الأثنين، مع النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق المنتهى إعارته لنادي الشرطة العراقى، لحسم مصيره في الفترة الحالية تمهيدا لإعارته لأحد الأندية فى الموسم الجديد، لاكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأبيض. Advertisements جنش يحصل على موافقة الزمالك لاستكمال علاجه فى ألمانيا وافق نادى الزمالك على استكمال محمود جنش حارس الفريق برنامجه التأهيلى خلال الفترة القادمة فى ألمانيا، وذلك من أجل العودة إلى الفريق بأفضل صورة. الزمالك يُحدد موعد تعديل عقد طارق حامد بعد رفض رحيله قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عقد جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، وذلك لتعديل عقده، بعد نهاية مباراة مصر المقاصة، التى ستقام بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر. صدمة لباريس .. مبابي خارج الخدمة لمدة شهر كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان سيفتقد لخدمات لاعبه الشاب كيليان مبابي لفترة ليست بالقصيرة بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة تولوز التي أقيمت مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي. ناد جديد ينضم لسباق التعاقد مع محمد النني ذكرت صحيفة " gazeteyeniyuzyil" التركية، أن نادي بشكتاش يرغب في التعاقد مع محمد النني لاعب وسط منتخب مصر على سبيل الإعارة بعدما اشترط أرسنال الحصول على ثمانية ملايين يورو نظير الموافقة على بيع اللاعب نهائياً. أوناجم يطلب شقة في المهندسين ويرفض الإقامة المشتركة

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