شكرا لقرائتكم خبر عن رضوان يجتمع بالأجهزة الفنية لناشئى المقاولون العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، مع الأجهزة الفنية لفرق القطاع لبحث ما مضى ومناقشة فترة الإعداد والوقوف على مستوى اللاعبين.

وأكد رضوان أن الفترة السابقة من الإعداد كان بها إيجابيات كثيرة وعديدة، موضحا أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو النجاح المبهر، كما أن قطاع الناشئين يستحوذ على دعم كبير من رئيس مجلس الإداراة المهندس محسن صلاح والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة.

وأشار رضوان إلى أن قطاع الناشئين يمتلك ذخيرة كبيرة من الناشئين سيكونوا نواة للفريق الأول وهذا هو الدور الأكبر لقطاع ناشئين نادي المقاولون الذى يعتمد على أبنائه.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين أنه لا تشغله البطولات ولكن النجاح يأتى بتصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول وأن يكونوا على قدر كبير من الأخلاق والمهارات الفنية لأن اللاعب لابد من زرع الانتماء لناديه، فى ظل ما نراه اليوم من الإغراءات المادية والأرقام الخيالية فى ظل بالاحتراف.

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اجتماع رضوان مع الاجهزة الفنية



جانب من الحضور



لاجهزة الفنية لناشئين المقاولون