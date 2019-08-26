شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات بالأهلى يطير إلى ألمانيا للتفاوض مع المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، إلى ألمانيا صباح اليوم الإثنين للتفاوض مع مدرب فريق الكرة الجديد الذى سيخلف الأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت أقالته غلى خلفية تراجع النتائج.

ومن المقرر أن يعقد أمير توفيق جلسة فى ألمانيا مع أحد المدربين تمهيدًا لقيادته الفريق فى الموسم المقبل.

كانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة طه إسماعيل قد قامت بدراسة عدة سير ذاتية خلال الفترة الماضية حتى تم تقليص العدد إلى 3 مدربين للمفاضلة بينهم فى الجوانب والمعايير التى وضعتها اللجنة فى اختيار مدرب الفريق الجديد.