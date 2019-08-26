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الزمالك يخفض أسهم إيهاب جلال فى بورصة مدرب المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط ما كان يملكه إيهاب جلال، مدرب المصرى البورسعيدى، من أسهم وحظوظ فى تدريب المنتخب الوطنى من بين الأسماء المرشحة لقيادة الفراعنة، إلا أن تلك الأسهم انخفضت بنسبة كبيرة الساعات الأخيرة.

وأكدت مصادر لـ"الخليج 365"، أن سبب ابتعاد إيهاب جلال خطوة عن باقى المرشحين تدريب المنتخب يعود للفترة التى كان قضاها فى تدريب الزمالك.

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عدم نجاح إيهاب جلال مع الزمالك ورحيله عن قيادته بعد تجربة صعبة وفترة صغيرة، فضلا عما أثير خلالها وبعدها عن سوء علاقاته بالنجوم، كان محور حديث المسئولين فى اتحاد الكرة عند مناقشة قضية المدرب الجديد.

ورغم ابتعاد إيهاب جلال خطوة عن قيادة المنتخب إلا أنه مازال فى دائرة الترشيحات ولم يستبعد بشكل نهائى، لحين استطلاع الآراء بشكل موسع بشأن جميع المرشحين.

 

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