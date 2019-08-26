شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمدد تعاقد شكرى نجيب موسما قبل الإعارة للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى تمديد تعاقد شكرى نجيب مهاجم الدراويش موسما آخر فى سبيل الموافقة على إعارته للمقاولون العرب.

واتفق الطرفان على أن تكون الإعارة مجانية ولن يحصل الإسماعيلى على أى مقابل مادى بعد تمديد عقد اللاعب.

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى، فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.

Advertisements

ورحل عن الإسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.