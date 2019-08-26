أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر، الزمالك يرحب بالانتقال النهائى لأيمن حفنى عن إعارته للمقاصة.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر

كشف أسامة إسماعيل، مدير المركز الإعلامي باتحاد الكرة والمتحدث الرسمى، حقيقة ما تردد عن تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة فى ربع نهائى كأس مصر.

الزمالك يرحب بالانتقال النهائى لأيمن حفنى عن إعارته للمقاصة

تحفظ مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على عرض مصر المقاصة باستعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشدد منصور على أنه فى حال رحيله سيكون عن طريق البيع النهائي لكبر سنه.

اتحاد الكرة يعرض على الأندية تحمل 500 ألف دولار لتطبيق تقنية الفيديو

تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اقتراحا يقضي بعقد اجتماعا مع اندية الدوري الممتاز الـ18 من أجل عرض عليهم تحمل مبلغ 500 الف دولار ما يعادل 8 ملايين جنيه تقريبا من تكلفة تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز الجديد .

ميتشو يُجرى تعديلات فى تشكيل الزمالك أمام المقاصة

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استقر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على إجراء عددا من التعديلات على التشكيلة البيضاء فى مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام بعد غد الأربعاء.

اتجاه لاستبعاد مراكز الشباب من عمومية الجبلاية وتقليص العدد لـ66 ناديا

قررت اللجنة الخماسية تطبيق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" علي أندية الجمعية العمومية لتحديد أحقيتها في التصويت في الانتخابات المقبلة من عدمه.

الأهلى يُفضل المدرسة الأوروبية فى ملف المدرب الجديد

يُفضّل مسئولو الأهلى العودة للمدرسة الأوربية فى ملف اختيار المدير الفني الجديد، الذي سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت اقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر من دور الـ16.

رامى ربيعة يجرى أشعة "سونار" لتحديد مدة غيابه عن الأهلي

يجرى رامى ربيعة، مدافع النادي الأهلي، أشعة بالسونار خلال الساعات المقبلة، بناءً على طلب الجهاز الطبي الذي لم يكتف بالأشعة العادية التى أجراها اللاعب.