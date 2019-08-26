شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسلم الزمالك والمقاصة دعوات حضور مباراة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلّم اتحاد الكرة ناديى الزمالك والمقاصة الدعوات الخاصة بهما قبل المباراة التى تجمع الفريقين فى كأس مصر المقرر لها مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب. وقرر اتحاد الكرة السماح بحضور 150 فردا فى مباراة الزمالك والمقاصة فى دور الـ8 بكأس مصر، وحدد اتحاد الكرة عدد 75 فردا للزمالك ومثلهم للمقاصة، كما كان الحال فى مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى دور الـ16 بالبطولة والتى انتهت بفوز بيراميدز 1-0. يذكر أن اتحاد الكرة أعلن مواعيد كأس مصر الجديدة، وتقام مباريات دور الـ8 يوم 28 ديسمبر الجارى، قبل أن تقام مباريات قبل النهائى يوم 1 ديسمبر، على أن تقام المباراة النهائية أحد يومى 5 أو 6 من نفس الشهر.

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