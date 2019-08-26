مصدر لمصراوي: الأهلي لم يفاوض باتشيكو بشكل مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أكد مصدر مقرب من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن النادي الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي ومباشر مع المدرب.
ويبحث النادي الأهلي عن مدير فني في الوقت الحالي لخلافة مارتن لاسارتي، الذي تم توجيه الشكر له مؤخرا بعد الخسارة من بيراميدز في كأس مصر.
وقال المصدر في تصريحات لـ"يلا كورة" "لقد تواصلت مع باتشيكو، أبلغني بأن هناك وكيل تحدث معه عن اهتمام الأهلي بالتعاقد معه لتدريب الفريق".
وواصل "باتشيكو أبلغ الوكيل بطلباته المالية من أجل تقديمها للأهلي حال رغب في التعاقد معه، وهو ينتظر الأن الموقف النهائي".
واختتم المصدر حديثه قائلا "باتشيكو أخطرني بأنه لم يحدث أي تفاوض رسمي أو تفاوض بشكل مباشر معه، الأمر فقط كان من خلال الوكيل".
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