مصدر لـ"الخليج 365": توفيق يبدأ جولته الأوروبية من ألمانيا للتفاوض مع مدربين مرشحين للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

بدأ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جولته الأوروبية من أجل التفاوض مع عدد من المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية للنادي الأحمر خلال الفترة القادمة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن أمير توفيق وصل بالفعل إلى ألمانيا ضمن جولة أوروبية تشهد المرور على عدة دول لمقابلة أكثر من مدرب مرشح لقيادة الأهلي.

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وأعلن الأهلي إقالة مارتن لاسارتي بعد الخسارة أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر بهدف نظيف، ليتولى محمد يوسف مهمة قيادة الفريق مؤقتاً.

وبعد أن يُنهي أمير توفيق مهمته في ألمانيا سيتجه إلى إسبانيا واليونان من أجل مقابلة مدربين أخرين، قبل العودة إلى مصر لعرض كافة التفاصيل على الإدارة ومن ثم اختيار المدير الفني الجديد.

وحقق النادي الأهلي أكبر فوز في تاريخ أندية مصر بإفريقيا بنتيجة (9-0) على فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان وذلك في أول مباراة بعد رحيل لاسارتي وتعيين يوسف مؤقتاً.