تقرير.. كيف يواجه ميدو الزمالك في لقاء كأس مصر المرتقب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يخوض فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه الجديد أحمد حسام "ميدو"، مباراة غاية في الأهمية عندما يواجه فريق الزمالك يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

بطولة الكأس تُعد أمل الفريق الفيومي في ظل رغبة المقاصة في المنافسة على اللقب وهذا ما كشف عنه محمد عبد السلام رئيس النادي نظرًا لاقتراب البطولة من الوصول لمشهد النهاية.

الفريق الفيومي بدأ التجهيز جيدًا سواء لمباراة الأربعاء أو للموسم الجديد بصفة عامة حيث بدأ "ميدو" الاستعداد جيدًا من خلال سوق الانتقالات الصيفية.

- الاستعانة بورقة إبراهيم

سيكون محمد إبراهيم الوافد الجديد لفريق المقاصة أولى مبارياته الرسمية مع ممثل محافظة الفيوم عندما يواجه فريق القديم الزمالك والذي رحل من صفوفه مؤخرًا.

بالطبع سيكون محمد إبراهيم أمامه الفرصة لإثبات الذات خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب من رئيس الزمالك مرتضى منصور بعد مباراة الجونة في مسابقة الدوري.

رئيس الزمالك قرر وقتها عقب مباراة الجونة عرض اللاعب للبيع وهذا ما جعل إبراهيم يستقر على الرحيل خاصة أن عقده كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل مما سيكون له الحق في الرحيل مجانًا في الصيف المقبل.

- لدغات أمين

صلاح أمين مهاجم فريق النجوم والذي انتقل لصفوف مصر المقاصة يمتلك سجلاً مميزًا أمام الزمالك حيث استطاع اللاعب المخضرم في تسجيل ستة أهداف ليكون النادي الأبيض أكثر الفرق التي نجح أمين في زيارة شباكها.

آخر أهداف صلاح أمين أمام الزمالك عندما قاد فريقه السابق النجوم للفوز بهدف دون رد في مباراة جاءت ضمن الجولة الرابعة.

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صاحب الـ37 عامًا سجل أهدافه الستة في شباك الزمالك من خلال التسجيل ثلاثة أهداف أمام طلائع الجيش وهدفين أمام الإنتاج الحربي بجانب هدف أمام النجوم.

- سلاحان يهددان الأبيض

صلاح أمين ليس الوحيد الذي نجح في زيارة شباك الزمالك إنما إدارة المقاصة ومدربه أحمد حسام "ميدو" استطاع أن يدعم هجومه بسلاحين سبقا أن سجلا في شباك خصم مواجهة الأربعاء.

البداية من عمرو مرعي القادم من صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة حيث زار شباك الزمالك من قبل عندما كان لاعبًا في صفوف إنبي.

في المقابل، استطاع الوافد الجديد لصفوف مصر المقاصة النيجيري الشاب أودو موسيس في التسجيل أمام الزمالك خلال الموسم الماضي عندما كان لاعبًا في صفوف حرس الحدود.

صاحب الـ21 عامًا سجل في مباراة الدور الأول والتي انتهت لصالح الزمالك (2-1) كما صنع هدفًا أمام نفس المنافس في مباراة الدور الثاني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

موسيس أيضًا نجح في موسمه الأول مع حرس الحدود أن يكون من بيرز الأجانب في الدوري المصري بتسجيله 10 أهداف بواقع (8 أهداف في الدوري وهدفين بالكأس) بجانب مساهمته بثلاثة أهداف.

- ورقة أوغندية

بعيدًا عن الصفقات الهجومية لفريق المقاصة، إدارة النادي دعمت صفوفها في وسط الملعب بالتعاقد مع الدولي الأوغندي خالد أوتشو خلال الفترة الأخيرة.

البالغ من العمر 26 عامًا يمتلك سجلاً مميزًا مع المنتخب الأوغندي حيث شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت بمصر حيث شهدت البطولة وصول المنتخب الأوغندي لدور الـ16 قبل الخروج من السنغال بالخسارة بهدف دون رد.

لاعب الارتكاز في منتخب أوغندا شارك رفقة منتخب بلاده في 34 مباراة سجل من خلالها هدفًا واحدًا كان في شباك المنتخب البتسواني ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم والتي أقيمت بالجابون 2017.