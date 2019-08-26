"انتصار قاتل".. منتخب شباب اليد يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حقق منتخب مصر للشباب الذي يشارك في دورة الألعاب الأفريقية الحالية بالمغرب، انتصارًا قاتلاً أمام نيجيريا، ويستعد لملاقاة الفائز من غينيا والجزائر في نصف النهائي.

وتأهل المنتخب المصري بالانتصار القاتل لنصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية، لتودع نيجيريا المنافسات من ربع النهائي.

وشهدت اللحظات الأخيرة إدراك مصر للانتصار بنتيجة 27 /26 على حساب نيجيريا في مباراة مثيرة.

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من جانبه، صرح حلمي مصبح، المدرب المساعد، أن المباراة كانت صعبة نظرًا لأن اللاعبين يشعرون بالإجهاد، خاصة بعدما تم رفض تعديل موعد المباراة من قبل اللجنة المنظمة.

وأشار مدرب المنتخب إلى وجود سوء حظ لازم اللاعبين خلال المباراة، مشيرًا إلى أن هناك يومًا، راحة قبل مباراة نصف النهائي وبالتالي فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس والاستعداد بشكل قوي.

منتخب مصر للشباب الذي سبق أن توّج مؤخرًا بالمركز الثالث في كأس العالم يشارك في دورة الألعاب الأفريقية، بدلًا من الفريق الأول من أجل إعداد الجيل الحالي للمرحلة المقبلة.