الخليج 365 يكشف.. كواليس جلسة ميتشو وشيكابالا مع رباعي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد فريق نادي الزمالك على عقد جلسة مع ثلاثي الفريق فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومحمود علاء للحديث عن واقعة ركلة الجزاء بمباراة ديكاداها الصومالي.

ونجح الزمالك في التأهل لدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، بعد اكتساح ديكاداها ذهابا وإيابا بنتيجة 7-0 و6-0 في الدور التمهيدي للبطولة.

وحصل الزمالك في مباراة الإياب على ركلة جزاء نفذها محمود علاء، تصدى لها حارس ديكاداها لكن حصل الزمالك مرة أخرى بنفس اللعبة على ركلة جزاء جديدة، ليحدث اختلاف بسيط بين الثلاثي لتنفيذ الركلة، الذي سجلها بعد ذلك علاء هدفا.

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وأفاد مراسل "الخليج 365" في نادي الزمالك، بأن شيكابالا بصفته قائد للفريق، تحدث مع الثلاثي على ضرورة الالتزام بتعليمات المدرب بشأن ترتيب تسديد ركلات الجزاء، دون أي اختلاف.

وطالب شيكابالا زملائه بالفريق بضرورة عدم منح أي شخص فرصة تصيد الاخطاء للزمالك ومحاولة افتعال أزمات لا وجود لها لتصدير الأزمات للفريق.

وعلى جانب أخر عقد الصربي ميلوتين سيردوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع كريم بامبو الوافد الجديد للزمالك بسبب ما بدر منه تجاه زميله بنشرقي بنفس المباراة.

ووفقا لمراسل "الخليج 365" فإن ميتشو طالب بامبو بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى لأنه يعتبر تلك الأمور خروجا عن النص.